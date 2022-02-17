Cinsel içerikli ürün operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir araca düzenledikleri operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdiler.
Güncel 17.02.2022, 19:30
63
Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri, bir şahsın il merkezinde kullanımı yasaklı olan sildenafil etken maddeli cinsel içerikli ilaç, krem ve sprey getirerek sattığını tespit ettiler. Şüpheli şahıs ve aracında yapılan aramada 570 adet sildenafil etken maddeli hap, 5 adet cinsel içerikli damla, 9 adet cinsel içerikli sprey ve 10 adet cinsel içerikli krem ele geçirdi.
Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında Türk ceza kanunun 5607 maddesi uyarınca adli işlem başlattılar.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-5°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Gençlerbirliği
|24
|30
|13. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14