Cinsel içerikli ürün operasyonu

Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri, bir şahsın il merkezinde kullanımı yasaklı olan sildenafil etken maddeli cinsel içerikli ilaç, krem ve sprey getirerek sattığını tespit ettiler. Şüpheli şahıs ve aracında yapılan aramada 570 adet sildenafil etken maddeli hap, 5 adet cinsel içerikli damla, 9 adet cinsel içerikli sprey ve 10 adet cinsel içerikli krem ele geçirdi.

Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında Türk ceza kanunun 5607 maddesi uyarınca adli işlem başlattılar.