"Cinsel eylemim olmadı bana iftira atıyorlar"

Çorum'da 6 ay önce meydana gelen olayda ailesinden şiddet gördüğü iddiasıyla N.N.K, üvey amcası M.Y’nin evine sığındı. Bir süre sonra da üvey amcasının kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polise sığındı. Polis tarafından gözaltına alınan M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya her iki taraf ve avukatları katıldı.

TEPKİ GÖSTERDİM, TECAVÜZ ETTİ

Başına gelenleri anlatan başına gelenleri anlatan ve 2 kere tecavüze uğradığını iddia eden N.N.K., "M.Y., benim üvey amcam olur. Bu kişi ile ben sık sık görüşürdüm. Olaydan birkaç ay önce ailemle problem yaşadığımı kendisine söylemiştim. O gün evden çıkıp onun yanına gittim. Birlikte evine gittik. Evde, havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek üzerini çıkardı. Sonra bana "sen hiç birisiyle birlikte oldun mu?" diye sorular sordu. Sonra da "birlikte yapalım mı?" diyerek üzerime gelmeye başladı.Kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Bende tepki gösterdim. Sonra bana tecavüz etti. Bunu iki kez yaptı. Bu olanları kimseye anlatmamamı anlatırsam bana kimsenin inanmayacağını söyledi. Ben bu kişiden şikayetçiyim” dedi

ASLA CİNSEL EYLEMİM OLMADI, İFTİRA ATIYORLAR

Tutuksuz yargılanan ve kendini savunan üvey amca M.Y., ise suçlamaları kabul etmeyerek “N.N.K., annesiyle kavga ettiği için benden para istedi ve il dışına gideceğini söyledi. Bende kendisini vaz geçirmek için çaba harcadım. Gitmeye kararlıydı. Sonra gideceği Tokat'ın Turhal ilçesine ben bıraktım. Yani benim N.N.K’ile herhangi bir ilişkim asla olmamıştır. Benim N.N.K’nin annesiyle husumetim vardır ve bana iftira atılmaktadır. N.N.K’ye yönelik cinsel bir eylemim asla olmamıştır. Beratımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Yusuf ÇINAR)