Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 13 Ekim günü sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan ve Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında miras meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın tabanca ve tüfekli kavgaya dönüştüğü olayda, iki kardeş de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Çetinkaya'yı özel bir hastaneye, Zekeriya Çetinkaya'yı ise Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Çetinkaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zekeriya Çetinkaya'nın ise durumunun ağır olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla alakalı detaylı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan MOBESE görüntülerinde, kavga ve vurulma anı yer alıyor.

(Yusuf ÇINAR)