Cinayete iki tutuklama

Çorum’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada iki kişi can verirken bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı.

Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü’nde bir çiftlik evinde yaşanan olayda iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda İrfan Çelik (39) ile Muharrem Kılıç (35) yaşamını yitirdi, Fatih Ş. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz Cuma gecesi merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan İrfan Çelik, Muharrem Kılıç ve Fatih Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İrfan Çelik ve Muharrem Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

7 KİŞİYE GÖZALTI

İki kişinin hayatını kaybettiği ve birinin de ağır yaralandığı olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmayla kısa sürede 7 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K, S.K, F.K, D.E, U.G ve P.Ç isimli kişilerin mahkemesi ise haftasonu yapıldı. Cumartesi günü başlayan ve dün akşam sona eren mahkeme olayla ilgili Adliyeye sevk edilen zanlılardan Salih K., ve Mertcan K’nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine, diğer 5 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

(Haber Merkezi)