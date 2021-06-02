Cinayet yerinde keşif yapıldı
Çorum’da Çöplü Mahallesi’nde bir yıl önce Barış Ö’nün ölümü ve 4 kişinin yaralanması olayı ile olay yerinde keşif yaptırıldı. Zanlılardan M.Y. yaşananları tek tek anlattı.
Güncel 02.06.2021, 22:20
201
Olay 26 Ekim 2019 tarihinde Çöplü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki gurup arasında çıkan kavga sonucu birisi ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinde tesadüfen bulunan ve olayda yaralanan Barış Ö. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cinayetle ilgili M. Y. ve Y. K. tutuklandı.
Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya bağlı olarak bugün 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Öztürk başkanlığında olay yerinde keşif yaptırıldı. Taraf avukatlarının katıldığı, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı keşif 30 dakika sürdü. Tutuklu yargılanan birisi olan M. Y. yaşananları anlatırken, görgü tanıkları da dinlendi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
parçalı bulutlu