Cinayet sanığının yakınlarından mahkemede şaşırtan talep

Olay, geçen Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana gelmişti. 4 çocukları olan Ali Bicil ve eşi Hanife Bicil arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil, eşini balyozla başına vurarak öldürmüştü.

Tutuklu sanık hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

”BİN PİŞKANIM KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI”

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Bicil'in yargılanmasına Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın avukatı ve 4 çocuğu katıldı. Ali Bicil “Bin pişmanım keşke böyle olmasaydı” dedi.

YAPILAN HABERLER OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLUYOR

Duruşmada söz alan sanık Ali Bicil’in çocukları, ölen annelerini de, tutuklu yargılanan babalarını da çok sevdiklerini belirterek, yapılan haberler olumsuzluklara neden oluyor. Mahkemeden çıkacak haberler için yayın yasağı talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti ise bu istemi ret etti.

“BABAMIZIN TOPLUKAKAZANDINILMASINI İSTİYORUZ”

Tutuklu yargılanan Ali Bicil’in çocukları, cinnet getirerek cinayet işleyen babalarının karıncayı dahi incitmediğini, bu yaşa kadar kendilerine hiç şiddet uygulamadığını söyleyerek, mahkemece verilecek kararla babalarının yeniden topluma kazandırılmasını istemişlerdi.

“RUH SAĞLIĞI” RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, Ali Bicil'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (Haber Merkezi)