Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887

Cinayet sanığının yakınlarından mahkemede şaşırtan talep

64 yaşındaki eşi Hanife Bicil’in kafasına balyoz vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 65 yaşındaki Ali Bicil’in yakınları, Ağır Ceza’da görülen davanın hiçbir gazete ve internet sitelerinde haber yapılmasını istemediklerini belirterek yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi ret etti.

Cinayet sanığının yakınlarından mahkemede şaşırtan talep

64 yaşındaki eşi Hanife Bicil’in kafasına balyoz vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 65 yaşındaki Ali Bicil’in yakınları, Ağır Ceza’da görülen davanın hiçbir gazete ve internet sitelerinde haber yapılmasını istemediklerini belirterek yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi ret etti.

14 Haziran 2019 Cuma 23:21
Cinayet sanığının yakınlarından mahkemede şaşırtan talep

Olay, geçen Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana gelmişti. 4 çocukları olan Ali Bicil ve eşi Hanife Bicil arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil, eşini balyozla başına vurarak öldürmüştü.

Tutuklu sanık hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

”BİN PİŞKANIM KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI”

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Bicil'in yargılanmasına Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın avukatı ve 4 çocuğu katıldı. Ali Bicil “Bin pişmanım keşke böyle olmasaydı” dedi.

YAPILAN HABERLER OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLUYOR

Duruşmada söz alan sanık Ali Bicil’in çocukları, ölen annelerini de, tutuklu yargılanan babalarını da çok sevdiklerini belirterek, yapılan haberler olumsuzluklara neden oluyor. Mahkemeden çıkacak haberler için yayın yasağı talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti ise bu istemi ret etti.

“BABAMIZIN TOPLUKAKAZANDINILMASINI İSTİYORUZ”

Tutuklu yargılanan Ali Bicil’in çocukları, cinnet getirerek cinayet işleyen babalarının karıncayı dahi incitmediğini, bu yaşa kadar kendilerine hiç şiddet uygulamadığını söyleyerek, mahkemece verilecek kararla babalarının yeniden topluma kazandırılmasını istemişlerdi.

“RUH SAĞLIĞI” RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, Ali Bicil'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Atık kaynak” sözleşmesi
“Atık kaynak” sözleşmesi
Bankların üzerinden karşıya geçtiler
Bankların üzerinden karşıya geçtiler
“Gönlümüzde özel bir yere sahip”
“Gönlümüzde özel bir yere sahip”
Vali Çiftçi’ye ziyaret
Vali Çiftçi’ye ziyaret
Atatürk Lisesi’nde karne sevinci
Atatürk Lisesi’nde karne sevinci
“Öğrencileri evin içine, bilgisayar başına hapsetmeyin”
“Öğrencileri evin içine, bilgisayar başına hapsetmeyin”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim