Cinayet davasında müebbet hapis cezası
Çorum’da arazide başından silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Halil Kayış’ın ölümüne ilişkin “kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Ş., son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Olay, 9 ay önce Çorum Sanayi Sitesi yakınlarında boş bir arazide meydana gelmişti. Arazide hareketsiz yatarken bulunan Halil Kayış’ın başından vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Ekipler, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına almış ve gözaltına alınan 6 kişiden Mehmet Ş. (40) ve S B. (52), Emniyet’teki ifadelerinin ardından Adliye’ye sevk edilmiş, S.B. serbest bırakılırken Mehmet Ş. ise tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Sanık Mehmet Ş. hakkında “kasten adam öldürme” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Tutuklu sanığın yanı sıra ölen Halil Kayış’ın yakınları ve taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada sanık Mehmet Ş., “Daha önceki savunmalarımda da belirtmiştim, o gün birlikte alkol aldık, ben öldürmedim, bu kişi ile hiçbir ilgim ve alakam yok. Bu kişi ile benim hiçbir derdim olmaz, aramızda hiçbir husumet hiçbir sorun yaşanmaz, ben bu adamı neden öldüreyim ki, bu kişi her gün başına bir iş getiren insandı. Ben suçsuzum” dedi.
Mahkeme heyeti duruşmaya ara vererek bir süre sonra verilen kararı açıkladı. Heyet, Mehmet Ş.’nin Halil Kayış’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
(Yusuf ÇINAR)
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