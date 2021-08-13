Çınar: “Memur, beklentisini karşılayacak teklif bekliyor”

Memur-Sen Konfederasyonu, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde verilen zam teklifini yetersiz buldu. Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri

Eğitim Bir-Sen’de 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde verilen zam teklifini değerlendirdikleri bir basın açıklaması düzenledi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kamu işvereninin açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan oldukça uzaktır. Enflasyonun ezmeyeceği maaş istiyoruz” denildi.

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Tekin Çınar, memurun enflasyon karşısında erimiş maaşlarının en etkili çözüm yerinin toplu sözleşme masası olduğu belirtilerek “Kamu işvereninin dün açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan oldukça uzaktır” dedi.

“19 AYDA BİRÇOK

ÜRÜNE ZAM GELDİ”

Tekin Çınar, gerçekleşen enflasyonu gıda ürünleri üzerinden verdiği örneklerle açıkladı; “2020 Ocak ayında maaşının tamamıyla 98,5 kg kıyma alabilen kamu görevlisi, 2021 Ağustos ayında 65,2 kg kıyma alabilmektedir. Yine aynı şekilde 2020 Ocak’ta 1917 adet simit alabilen kamu görevlisi, 2021 Ağustos’ta 1695 adet simit alabilmekte… 2020 Ocak ayında 21 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilen kamu görevlisi, 2021 Ağustos ayında 14 adet 18 litrelik sıvı yağ alabiliyor. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna ise yüzde 37 zamlandı.”

“BEKLENTİLERİ KARŞILAMALI”

Tekin Çınar sözlerine şöyle devam etti: “Kamu işvereninin 3600, refah payı, sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş; oranı ve kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini; oran, kapsam ve takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını; tüm kamu görevlilerini mutlu edecek ve beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 Ek Gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek ve net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır.”

“TELAFİ SEYYANEN

ZAM İLE MÜMKÜN”

“Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür.”

“PAZARTESİYE KADAR

TEKLİF BEKLİYORUZ”

Toplu sözleşmenin bir oldubittiye değil; zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmesi gerektiğinin altını çizen Çınar, “Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak; 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek ve emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Gülbahar TAŞ - Özlem KOŞA)

