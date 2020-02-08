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Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı

Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 722’ye yükseldi.

Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı

Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 722’ye yükseldi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 16:23
Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 722'ye yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü 86 ölüm ve 3 bin 399 yeni vaka kayıtlara geçerken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 34 bin 546'ya çıktı. Hong Kong ve Filipinler ile birlikte ölü sayısı 724'e yükseldi. Diğer yandan, salgını ilk duyuran ancak yerel polis tarafından kamu düzenini bozan söylentiler yaymakla itham edilen Çinli doktor Li Wenliang'ın ölümünün meydana getirdiği tepkiler sürüyor.

Tepkiler üzerine, Çin'in yolsuzluk soruşturmalarından sorumlu en üst kurumu olan Ulusal Denetim Komisyonu'nun ‘‘Li Wenliang olayının'' araştırılması için Wuhan kentine bir ekip göndereceği açıklandı. Wuhan sakinlerinin, Li Wenliang'ın hayatını kaybettiği Wuhan Merkez Hastanesi'nin önüne çiçekler bıraktıkları görüldü.

(İHA)

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