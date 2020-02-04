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Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 425'e yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e yükseldi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471’e yükseldiği açıklandı.

Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 425'e yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e yükseldi. Ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471’e yükseldiği açıklandı.

04 Şubat 2020 Salı 15:29
Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 425'e yükseldi

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425'e, dünya genelindeki ölü sayısı ise 427'ye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde görülen vaka sayısının 20 bin 471'e ulaştığını açıkladı. Sadece pazartesi günü 64 ölüm ve 3 bin 235 yeni vaka kayıtlara geçerken, günlük bazdaki artışta yine rekor kırıldı.

Hong Kong'da koronavirüsten ilk ölüm

Hong Kong'da da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm meydana geldi. 39 yaşındaki hastanın ani kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylelikle salgın nedeniyle Çin ana karası dışındaki ölü sayısı 2'ye, dünya genelindeki toplam ölü sayısı ise 427'ye çıktı. Filipinler'de önceki gün 1 kişinin aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgüte üye 196 ülkenin salgın karşısında hazırlıklı olmaları, bu alandaki yatırımlarını artırmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin yönetiminin, Amerikalı sağlık uzmanlarının salgınla mücadele çalışmalarına katılmak üzere ülkeye girişine izin verdiği belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığından Washington'un Çin'den gelen kişilere yönelik seyahat yasağı uygulamasıyla ilgili yapılan açıklamada ABD, 'Çin'e yardımcı olmak yerine korku oluşturmak' ile suçlanmıştı.

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