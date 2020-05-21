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CİMER adı kullanılarak dolandırıcılığa karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından iletilen bir duyuru ile, CİMER adı ve logosu kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 21:27
CİMER adı kullanılarak dolandırıcılığa karşı uyarı

Duyuru şöyle:

Son günlerde CİMER adı ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte siteler aracılığıyla "son 13 yıla dönük kart aidatı iade başvurusu" görünümü altında kredi kartı bilgileri talep edilerek dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir.

Söz konusu sitelere erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir.

İletişim Başkanlığı ve CİMER vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmez.

Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. (Haber Merkezi)

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