Çimento’nun tapusu Belediye’ye verildi

1 milyon 384 bin m2’lik Çorum Çimento Fabrikası’nın tapu devir teslimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, esnaf odalarının başkanları, AK Parti ve MHP Belediye Meclisi üyeleri ile Belediye yetkililerinin katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehrin tüm katmanlarının bu işe sahip çıktığını belirterek, geçmiş yıllarda Çorum Belediye Başkanlığı görevini yapan tüm başkanları andı.

Çorum Belediyesi’nin 2019 bütçesinin %11.5 fazla verdiğini, 2020 bütçesinin ise yüzde 13.4’lük oranla 51 milyon lira fazla verdiğini belirten Aşgın, “Bütçemiz fazla vermeye başlayınca çok daha büyük ufuklara kulaç atabileceğimizi düşündük” dedi.

Belediye’nin yaptığı arasa satışlarının zaman zaman eleştirildiğini kaydeden Aşgın, 2019 Mart’ından bu tarafa 143 bin metrekare arsa sattıklarını, buna karşılık 157 bin metrekarelik arsanın ise kamulaştırıldığını ifade ederek, “Aldığımız arsa miktarı, sattığımızdan kat kat fazla. Çimento’nun arsası ise 1 milyon 384 bin metrekare. Bizim dönemimizde toplamda 1 milyon 298 bin 547 metrekare arsa kazandırıldı” dedi.

Çimento’ya ait 32 tapunun üzerinde artık Çorum Belediyesi yazdığını dile getiren Aşgın, tevazu, samimiyet ve gayretle birlikte güzel işlerin altına imza atıldığını bildirdi.

Arsanın alınması esnasında Votorantim firmasının da yapıcı bir şekilde hareket ettiğini anımsatan Aşgın, “102 milyon 500 bin lira çok uygun bir fiyat. Bunun 42 milyon 500 bin liralık bölümünün 20 milyonu krediyle, 25 milyonunu da belediyemizin kasasından peşin ödedik” diyerek, kalan 60 milyonu ise bir kamu bankasından çekecekleri kredi ile ödeyeceklerini söyleri.

Aşgın, böyle büyük projelerin tek başına yapılabilmesinin şu durumda çok zor olduğunu belirterek, “Desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin ardından eski Çorum Çimento Fabrikası arazisi gezildi. (Haber Merkezi)