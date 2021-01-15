Çimento’nun arazisi 102.5 milyon liraya Belediye’ye devredildi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine AK Parti ve MHP’li Belediye Meclisi üyeleri ile Belediye yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento Fabrikası arazisi için 100 milyon lira kredi yetkisi aldıklarını belirterek, “Ancak satın alma nedeniyle bu kredinin tamamını kullanma niyetinde değiliz. Şu anda 42.5 milyon lira peşin ödüyoruz. Mayıs-Haziran ayları arasında 5'er milyon lira, Kasım ayına kadar da 10'ar milyon taksitle toplamda 102.5 milyon gibi bir ödeme yapacağız. Fabrikayı makul bir fiyata satın almış oluyoruz” dedi.

Çimento Fabrikası’nın Çorum için çok önemli bir tesis olduğunu anımsatan Aşgın, “1954 yılında temeli atıldı, 1957’de ise açılışı yapıldı. Şehrimize uzun yıllar gerek ekonomik gerekse de sosyolojik açıdan hizmet vermiş bir tesis. 1957’den 1992’ye kadar devlet tarafından, 1992’den sonra Yibitaş, ilerleyen dönemde Lafarge tarafından işletilen tesis, 2012’de Votorantim’e devredildi. 2017’de ise çevre illerde daha modern tesisler olması nedeniyle buradaki üretim durduruldu.



Çimento’nun kentimize olumlu katkıları olduğu gibi olumsuz katları da oldu. Her aileden, sülaleden burada çalışıp emekli olan insanlar var. Bu nedenle ekonomik katkısı asla yadsınamaz. Sportif manada amatör spor denilince akla ilk gelen kulüp Çimentospor’dur.

O zamanki teknolojinin bir sonucu olarak çevresel sorunlar da yarattığını biliyoruz. Fabrika nihayetinde 2017’de ekonomik ömrünü tamamladı.

Burası şehrin geleceği için çok önemliydi. Çorum Belediyesi’nin hiç kimseye gecikmiş bir kuruş borcu yok. Mali disiplini sağladık, ekonomik alt yapımızı güçlendirdik. Ve bunların hemen ardından şehrimiz için hayal kurmaya başladık. Çimento Fabrikası'nı kente kazandırmak istedik.

Valimiz, teşkilatlarımız, milletvekillerimiz ve bilhassa TSO Başkanımızın destek vermesi önemli bir husus. Hepsinden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bize örnekliğidir” ifadelerini kullandı.



“102.5 MİLYON LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ”

Çimento Fabrikası arazisi için Belediye Meclisi’nden 100 milyon lira kredi yetkisi aldıklarını söyleyen Aşgın, “Ancak satın alma nedeniyle bu kredinin tamamını kullanma niyetinde değiliz. Şu anda 42.5 milyon lira peşin ödüyoruz. Mayıs-Haziran ayları arasında 5'er milyon lira, Kasım ayına kadar da 10'ar milyon taksitle toplamda 102.5 milyon gibi bir ödeme yapacağız. Fabrikayı makul bir fiyata satın almış oluyoruz” dedi.

Söz konusu borcu krediye bulaşmadan kendi öz kaynaklarıyla ödemeye kararlı olduklarını anlatan Aşgın, “Çorum Çimento Fabrikası 1 milyon 384 bin m2 devasa alan. Bütün hakları le devralıyoruz. O bölgede çok kıymetli su kaynakları, madencilikle ilgili rezervler ve araziyi tamamen devralmış oluyoruz. Bu işi de yüzümüzün akıyla tamamladık” şeklinde konuştu.

HEM ÇORUM HEM DE BELEDİYE İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Firmanın Ceosu Hatim Benmoussa i se “1996 yılından bu yana grup olarak üretim faaliyetlerine başlamıştık, ancak bir süre önce bu faaliyetler durdu. Ekonomik ve operasyonel nedenlerle faaliyeti durdurduk ama Çorum'da satışlarımız devam ediyor ve kentte olmaya devam ediyoruz. Bu arazinin Çorum halkına hizmet etmesi gerektiğinin önemini düşündük. Halil İbrahim Bey başından beri çözüm odaklı bir anlayış gösterdi. Bu çözüm her iki taraf için de iyi bir çözüm. Çorum bizim ana marketlerimizden biri. Samsun, Sivas ve Yozgat'ta üretimlerimiz devam ediyor.

Ayrıca Çorum Belediyesi açısından da bu satış iyi bir çözüm. Şehrin geleceği açısından da iyi bir adım oldu. Çorum'da olmaya, bu pazarda olmaya, ihtiyaçlarınıza cevap vermeye devam edeceğiz. Belediye Başkanı Halil İbrahim Bey’e araziyi değerlendirme noktasında bu düzeyde bir vizyon gösterdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Votorantim Hukuk İşleri yetkilisi Alper Erdem ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın arasında satış sözleşmesi imzalandı.” (Haber Merkezi)