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“Çimento tozu mağduru Çorum, şimdi de ilk fabrikasını kaybetti”

“Çorum Çimento Fabrikası, 1957 yılında işletmeye açıldı. Çorum’da gerek sanayileşme, gerekse sosyal yaşam açısından adeta okul görevini yerine getirdi. Çorum’a ekonomik ve sosyal bakımdan büyük katkıları oldu. Ama, yer seçiminin yanlışlığı yüzünden kentin üzerine yıllarca gaz ve toz kustu. Üstelik, devletin sermaye artırımlarına Çorumlu ortaklar katılamayınca, bir ev parası yatıran ortak, sonunda bir sigara parası alıp çıktı. Bu kötü örnek yüzünden Çorum’da çok ortaklı, kitlesel katılımlı büyük şirketler gelişemedi. Yurt dışındaki Çorumluların tasarrufları, Çorum’da yatırıma dönüşecek bir organizasyona kanalize edilemedi.”

“Çimento tozu mağduru Çorum, şimdi de ilk fabrikasını kaybetti”

“Çorum Çimento Fabrikası, 1957 yılında işletmeye açıldı. Çorum’da gerek sanayileşme, gerekse sosyal yaşam açısından adeta okul görevini yerine getirdi. Çorum’a ekonomik ve sosyal bakımdan büyük katkıları oldu. Ama, yer seçiminin yanlışlığı yüzünden kentin üzerine yıllarca gaz ve toz kustu. Üstelik, devletin sermaye artırımlarına Çorumlu ortaklar katılamayınca, bir ev parası yatıran ortak, sonunda bir sigara parası alıp çıktı. Bu kötü örnek yüzünden Çorum’da çok ortaklı, kitlesel katılımlı büyük şirketler gelişemedi. Yurt dışındaki Çorumluların tasarrufları, Çorum’da yatırıma dönüşecek bir organizasyona kanalize edilemedi.”

24 Ekim 2019 Perşembe 23:10
“Çimento tozu mağduru Çorum, şimdi de ilk fabrikasını kaybetti”

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, önceki akşam Leblebi TV’de katıldığı canlı yayın programında, Bulut Demir’in sorularını yanıtlarken, Çimento Fabrikası ile ilgili bu kısa özeti yaptıktan sonra değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Çimento Fabrikası kötü örnek olduğu için, Çorum’da halka açık şirket modeli gelişemedi, ama Bahçelievler Kooperatifi’nin başarısı, konut kooperatifçiliğinde Çorum’un önünü açtı. Çorum’u yıllarca gaz ve tozuyla mağdur eden Çimento Fabrikası, şimdi de üretimini durdurdu. Bu konuda bizim hayalimiz, kent dışına uygun bir yere yeni bir çimento fabrikası kurulması, fabrikanın çok kıymetli arazisinin ise modern şehircilik adına değerlendirilmesi.”

Mehmet Yolyapar, yapımı devam eden Kırkdilim tünelleri ile ilgili soruyu ise şu şekilde yanıtladı: “Kırkdilim yolu, sanıyorum 10 yıl kadar önce genişletilmişti. O zaman bir teknik adam geldi, çelik hasır yapılmadığı için taş düşeceğini ve sık sık yolun kapanacağını söyledi. Nitekim öyle de oldu. Çok yazdık, uyardık, ama dinleyen olmadı. Aynı şeyi, Çevreyolu üzerindeki Osmancık köprüsünde yaşadık. Bir teknik adam, bunun çok kötü bir proje olduğunu, bittiği anda nasıl yıkalım diye düşünmeye başlayacağımızı söyledi. Günlerce yazdım; lütfen masaya yatırın, yeniden bir değerlendirin dedim. Dinleyen olmadı ve şimdi mahalle muhtarı, köprünün yıkılması için imza kampanyaları düzenliyor. Karayolları, Çorum’a hep şaşı bakıyor. Mümkün olan en ucuz projeleri uyguluyor.”

Bir başka soru üzerine, Çorumluların birlik ve beraberliği, kardeşliği, hemşehri dayanışması konusunda da bayraktarlık yaptığını anlatan Yolyapar, “1988’de İstanbul’da, ilk büyük Çorumlular Gecesi’ni düzenledik. Baltalimanı Grand Müzikholü’ndeki nezih yemek katılanları öyle mutlu etti ki, bu birlikteliği sürdürme arzusu gelişti. Bunun üzerine Çorum Vakfı İstanbul Şubesi ve Çorum Tanıtma Vakfı kuruldu. İstanbul’daki Çorumluların ayrışma görüntüsü karşısında ise, Prof.Dr. Ahmet Samsunlu ile Prof.Dr. Turan Ilgaz, her iki vakfın yönetiminde görev alıp, kısa sürede iki vakfı birleştirerek ÇEKVA’yı oluşturdular. İzmir ve Antalya şubelerinin oluşumuna ise ben önayak oldum.” diye konuştu.

Mehmet Yolyapar, Çorum’un kültür-sanat yaşamına katkılarını anlatırken de şöyle dedi: “1995 yılında, Çorum Turban’da, Bursa Çelik Palas’ta, İstanbul Klassis’te ve Ankara Büyük Ankara Oteli’nde ÇORUM HABER geceleri düzenledik. Klasis’teki geceye, Ahmet Hamoğlu’nun sürprizi olarak Enrico Macias geldi. Bursa ve Ankara geceleri de çok görkemli oldu. Ulusal Karikatür Yarışması, Amatör Sesler Yarışması gibi ses getiren sanatsal etkinliklerimiz oldu. Çorum’da sergiler, konserler düzenledik. Çorum’un entelektüel çıtasını yükseltmeye çalıştık. Çorum, bir uygarlık başkenti. Bunun yanısıra, çok zengin halk kültürü birikimine sahip. Dolayısıyla, Anadolu’nun kültür başkenti olabilme şansı var. Bunun için çıtanın yeniden yükseltilmesi gerekir.”

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