“Çimento için ortak akılla hareket edeceğiz”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde Anitta Otel’de düzenlenen toplantıya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, esnaf odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Aşgın, 1 milyon 384 bin metrekarelik arazinin henüz 1 metrekaresi için bile bir tasarruflarının bulunmadığını belirterek, “Ortak akılla hareket ediyoruz. Önümüzdeki günlerde gençlerin ve kadınların da görüşünü alacağız. Kentimizde yaşayan herkesin görüşünü alacağız” dedi.



Akılla, bilimle, karşılıklı istişare ile en doğru kararı hep birlikte vereceklerini belirten Aşgın, Çimento Fabrikası arazisinin şehrin geleceği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının devamında arazinin alınış sürecinden bahseden Aşgın, Belediye’nin ekonomik durumunun imkan vermesinin hemen ardından harekete geçtiklerini söyledi. İlk olarak Votorantim CEO’sunu Çorum’a davet ettiklerini ifade eden Aşgın, “1954’de kurulan bu fabrikanın gerek ekonomik, gerek sosyal ve kültürel anlamda kente ve insanlara önemli katkısı oldu. Ancak bununla birlikte başta tozu olmak üzere kirlilik anlamında da dezavantajlı bir konumu vardı. Bu kentin insanları yıllardır Çimento’nun tozuna katlanmak zorunda kaldı. İşte biz de buradan hareketle ilk teklif olarak, arazi tarafımıza hibe edilsin ki, karşılıklı helalleşelim dedik. Görüşmelerin neticesinde gelinen nokta itibariyle 102 milyon 500 bin lira gibi ucuz bir bedelle 1 milyon 384 bin metrekarelik araziyi Çorum Belediyesi’ne kazandırmış olduk. 42.5 milyonunu nakit olarak ödeme konusunda anlaştık. Kalan 60 milyonunu ise Kasım ayına kadar taksit halinde ödeyeceğiz” dedi.

Çorum’un doğuya doğru büyümesi noktasında en önemli engellerden birisi olan Çimento arazisinin Belediye’ye kazandırılmasının önemli olduğunu kaydeden Aşgın, “Açıkçası 1 metrekaresi ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Herkesin düşüncesini alacağız. İnternet sitemizde de vatandaşlarımızın görüşünü alabilmek için gerekli teknik ve altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Öte yandan kentsel dönüşümle ilgili büyük firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Burada tamamen ortak akılla hareket etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Aşgın’ın konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, sendika, STK ve diğer katılımcıların görüşleri alındı. (Haber Merkezi)

