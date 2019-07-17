Çimento için bir umut var!

Fabrika, yıllarca kentin üzerine toz ve gaz kustuktan sonra, geçen yıl tamamen üretim dışı kaldı ve Çorum ekonomisine de, istihdama da katkıları bir anda sıfırlandı.

İçinde bulunduğumuz günlerde, Çimento Fabrikası’nın bir başka yere kurulmak suretiyle Çorum ekonomisine yeniden kazandırılması olasılığı üzerinde durulmaya başlandı.

Fabrikanın üretimini durdurması üzerine 120 işçi işten çıkarılmıştı. İşte bu işçilerin vekili Av. Teoman Şahin, bir takım olumlu gelişmeler beklediğini vurguluyor.

Brezilya firması Votorantim Çimento ile Çorum Belediyesi’nin yeni yönetiminin, iki tarafı da memnun edecek bir çözüm üzerinde mutabık kalmaları mümkün görülüyor.

Sanayileşme hamlesinin okulu ve lokomotifi, Çorum’un ilk büyük sanayi kuruluşu Çorum Çimento Fabrikası, uzunca bir sessizlikten sonra şu günlerde yeniden gündem konusu olmaya başladı.

Brezilya firması Votorantim Çimento’nun sahibi olduğu fabrika, geçen yıl üretimini tamamen durdurmuş, grubun diğer fabrikalarında üretilen çimentoyu satmaya başlamıştı.

Sivas Çimento Fabrikası’nın büyük ölçüde kapasite artırması, Çorum fabrikasının devre dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilmişti.

ARAZİNİN İMARA AÇILMASI

Çimento Fabrikası arazisinin imara açılması, buradan sağlanacak ranta karşılık fabrikanın kent dışında bir yere, daha ileri teknolojiyle yeniden kurulması, Çorum’da öteden beri tartışılıyordu.

Votorantim Çimento yöneticilerinin, geçmiş yıllarda Çorum Belediyesi ile bu yönde ortak bir çözüm aradığı, ancak sonuç alınamadığı da duyumlar arasındaydı.

Şu günlerde konu yeniden Çorum’un gündemine gelmiş görünüyor.

Votorantim Çimento, halen Ankara, Sivas, Yozgat ve Samsun’daki tesislerinde üretime devam ediyor.

TEOMAN ŞAHİN UMUTLU

Çoruim Çimenhto Fabrikası’nda işten çıkarılan işçilerin vekili Av. Teoman Şahin, bu konuda iyimser bir beklenti içinde olduğunu söylüyor.

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Şahin, Çimento Fabrikası’nın kapatıldığı noktada rantabl bir işletme olduğunu, üretim dışı kalmasından Çorum’un büyük zarar gördüğünü belirterek, “Yeni Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, silbaştan konuya eğilerek yeni şartların veya alternatiflerin ortaya çıkarılması yönünde uzlaşma yollarını arayabilir.” dedi.

Teoman Şahin, Votorantim şirketi ile yapılacak görüşmelerde fabrikanın kent dışına kurulması konusunda yeni bir uzlaşmanın denenebileceğini vurgulayarak, sağlıklı bir çözümün Çorum’un her bakımdan yararına olacağını söyledi.

(Elvan YILMAZ)