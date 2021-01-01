Çimento Fabrikası’nı Belediye satın alıyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birkaç aydır görüşmelerini sürdürdükleri Çimento Fabrikası’nın alanının satın alınması ile ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak Belediye Meclisi’nden yetki alacaklarını söyledi. Çorum’a yeni yılın ilk müjdesini vermek üzere Saat Kulesi’nde Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve bazı birim amirleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Başkan Aşgın, ilimizde uzun yıllar ekmek kapısı olarak görülen bunun yanında da çevre kirliliğine neden olan Çimento Fabrikası’nın satın alınması ile ilgili son 3 aydır yaptıkları görüşmelerin sona geldiğini vurguladı.



Seçim öncesi verdiği sözlerden biri olan ve kentin girişinde yer alan Erzurumdede civarında yeni şehir projesi ile ilgili çalışmanın aralıksız sürdüğünü anlatan Aşgın, ayrıca Çorumluya Çimento Fabrikası bölgesinde kurulacak yeni bir projeyi de kazandıracaklarını kaydetti.

Hakkın rızası ve halkın duası için görev yaptıklarını belirten Aşgın, mali konularla yaşanan sıkıntıları geride bıraktıklarını, 2021 yılında bir çok projeyi tamamlayacaklarını, bu süreçte Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzene çıkararak şehrin turizm potansiyelini daha yukarılara çıkarmayı sağlayacak “Kültür Yolu” projesinde de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, yeni Belediye Hizmet Binası’nın müteahhidi ile ilgili sözleşmenin feshedildiğini ve yeniden ihaleye çıkarılarak 6 ay içinde tamamlanacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın düzenlediği basın toplantısı ile ilgili ayrıntılı haberi 4 Ocak 2020 Pazartesi günü gazetemizde bulabilirsiniz.



(Haber Merkezi)