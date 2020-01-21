Çimento Fabrikası’na sermaye yatıran Çorumlu pişman oldu!

Fabrikanın Çorum’a bir zararı daha oldu; o günün koşullarında ciddi paralar ödeyen Çorumluların sermaye payları, neredeyse sıfıra indi. Bir ev parasının karşılığı bir sigara parasına düştü.

Çorum’da başarılı bir “Bahçelievler Kooperatifi” örneği, konut kooperatifçiliğinin önünü açarken, yerel sermayedarlar açısından başarısız bir Çimento Fabrikası örneği de, çok ortaklı şirketleşme adına caydırıcı oldu.

İmar ve İskan eski Bakanı Prof.Dr. Ahmet Samsunlu, bugünkü köşe yazısında, işte bu konuyu, kendi ailesinden örnek vererek çarpıcı biçimde değerlendirdi. ÇORUM HABER de Çimento Fabrikası ile ilgili hayal kırıklığını 3 Ocak 2019’da geniş biçimde okurlarıyla paylaşmıştı.