“Çimento Fabrikası arazisinin projesi bir an önce açıklanmalı”

Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında gündem dışı bir söz alan Yılmaz, Çimento Fabrikası ile ilgili kamuoyundaki tartışmaları meclis gündemine taşıdı.

Fabrika arazisine yapılacak projenin bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Şubat ayı içerisinde Çorum kamuoyunun iki tane gündemi vardı. Bunlardan bir tanesi Çimento Fabrikası arazisinin Çorum Belediyesi tarafından alınması hususu. Geçtiğimiz ay mecliste biz katiyen buranın alınmasına karşı değiliz ancak buranın ne yapılacağı hususunun net olarak kamuoyuyla önceden paylaşılması gerekliliğini vurgulamıştık. Ben aldım oldu, ben yaptım oldu anlayışı yanlış dedik. Çorum’un tüm paydaşları bu konuyu tartışsın istedik” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çimento Fabrikası arazisi için “Borçlanmadan alacağız” sözlerini de eleştiren Yılmaz, “Ocak ayı Belediye Meclis toplantısında başkan bey Çorum Belediyesi’nin 50 milyon liralık borçlanma yetkisini kullandığını, Çimento arazisinin bedelinin bir kısmını bu kullanılan krediden ödediğini söyledi. Ocak ayı içerisinde 100 milyon liralık borçlanma yetkisi talep etmişti. Bu borçlanma yetkisini de kamulaştırmada kullanacağız ama büyük bir çoğunluğunun çimento arazisinin kamulaştırmasında kullanacağını söylemişti. Çimento Fabrikası’nın arazisinin protokol töreninden birkaç kelimeye dikkat çekmek isterim. Sayın başkanımız ‘Hiçbir borçlanma yapmayacağım. Belediyenin öz kaynaklarıyla çimento arazisini alacağız’ dedi. Mecliste borçlanma yetkisi isteyen, kredi kullanıp peşinatını veren belediye başkanımız, bir de protokolde ‘borçlandırmayacağız, öz kaynaklarımızla alacağız’ diyen belediye başkanımız. Hangisine inanacağız?” diye konuştu. (Haber Merkezi)