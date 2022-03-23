Çimento, cam, seramik ve toprak sektörleri tasarımla güçlenecek

Özellikle son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan tasarım kültürünün gelişmesine yönelik çalışmalar yapan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), XONE Design isimli bir program düzenledi.

İki ayrı kategorisi bulunan programın XONE Design Award bölümüne seramik, cam, çimento sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, XONE Design Competition’a ise profesyoneller ve öğrenciler katılabiliyor. Her iki programın da son başvuru tarihi 28 Mart 2022.

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, “Dünya çapında yakaladığımız bu başarıda, kaliteli üretim ve kullandığımız modern üretim teknolojilerinin yanı sıra tasarımdaki gücümüz de önemli bir rol üstleniyor. Özellikle son yıllarda Türk tasarımcıların çalışmaları yurt dışında giderek daha fazla ses getirmeye başladı” dedi.

Erdem Çenesiz, “Önümüzdeki süreçte uluslararası arenaya taşımayı hedeflediğimiz programımıza; tasarımın gücüne inanan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar geliştirmeye odaklanan ve son olarak başvuru koşullarına uygun herkesi ve her kurumu bekliyoruz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

