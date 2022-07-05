“Çimento bazlı beton yolun maliyeti daha avantajlı olur”

Çorum İl Genel Meclisi üyeleri Temmuz ayı toplantılarını tamamladı. Mehmet Bektaş yönetiminde dün düzenlenen Temmuz ayı son toplantısında iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ile başlayan toplantıda ilk olarak İl Özel İdaresi bünyesinde köylerin hizmetinde kullanılan araçların bakım onarım durumu, arızalardan çıkan parçaların satışının yapılıp yapılmadığı, bu işlemden Özel İdare’nin sağladığı kazanç ile ilgili verilen önerge uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporunu Fehmi Yağlı üyelerin bilgisine sundu.

Söz konusu iş makinesi, binek, panelvan, minibüs ve otobüs gibi araçların bakımının kurum ekipmanlarla yapıldığını, arızada kullanılmayacak duruma gelen parçaların hurda olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü gözetiminde ilgili kanunlara göre belirlenen fiyatlar üzerinden satıldığını kaydeden Yağlı, 2020 yılında toplam 172 bin 700 kilogram, 2021 yılında 80 bin 80 kilogram ve 2022 yılında ise 27 bin 760 kilogram olmak üzere son 2,5 yılda 280 bin 540 kilogram hurda malzemenin MKE’ye teslim edildiğini kaydetti.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise Köy İşleri Ulaşım Altyapı Komisyonu tarafından beton asfalt ile ilgili hazırlanan rapor Duran Bıyık tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Devlet yollarında kullanım yoğunluğu itibariyle yüksek standartlı bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama uygulandığını hatırlatan ve ilimizde de beton asfalt uygulamasının Belediye tarafından bazı yollarda yapıldığını söyleyen Bıyık, artan çimento ve nakliye maliyetlerinin beton asfaltın maliyetini artırdığını söyledi.

Ülkemizin yeraltı zenginlikleri gözönüne alındığında bitümlü sıcak asfalt kaplama yerine Avrupa’da üretimde birinci sırada olduğumuz çimentonun en iyi şekilde kullanılması ile çimento bazlı beton yol uygulamasının maliyet ve kazanç bakımından isabetli olacağını da belirten Bıyık, beton asfaltın kış şartlarındaki bazı handikaplarını da anlattı.

(Volkan SINAYUÇ – Ali ÇINAR)

