“Çimento arazisiyle ilgili hiçbir firmaya çizim yaptırmadık”

“Hem vallahi, hem billahi böyle bir şey yok” diyen Aşgın, “Belediye’de benim iraden dışında hangi firmaya proje çizdirildi, bunu ben de merak ediyorum” dedi. Belediye Başkanı olarak kendisinin de çizim yaptırılan o firmayı merak ettiğini kaydeden Aşgın, şu ana kadar hiçbir firmayla görüşme yapmadıklarını söyledi.

Çimento arazisini uygun bir fiyata kente kazandırdıklarını kaydeden Aşgın, “CHP ister kabul etsin ister etmesin, milletin takdir ettiği bir başarı söz konusu. Birkaç hafta içerisinde yine burasıyla ilgili toplantılar yapacağız. Buradaki tek amacımız kentimizin menfaati” dedi.(Haber Merkezi)

