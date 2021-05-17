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“Çimento arazisiyle ilgili hiçbir firmaya çizim yaptırmadık”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Şentürk Gülnaz’ın “Çimento arazisi için ünlü bir firmaya çizim yaptırıldı” şeklindeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Güncel 17.05.2021, 22:37
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“Hem vallahi, hem billahi böyle bir şey yok” diyen Aşgın, “Belediye’de benim iraden dışında hangi firmaya proje çizdirildi, bunu ben de merak ediyorum” dedi. Belediye Başkanı olarak kendisinin de çizim yaptırılan o firmayı merak ettiğini kaydeden Aşgın, şu ana kadar hiçbir firmayla görüşme yapmadıklarını söyledi.
Çimento arazisini uygun bir fiyata kente kazandırdıklarını kaydeden Aşgın, “CHP ister kabul etsin ister etmesin, milletin takdir ettiği bir başarı söz konusu. Birkaç hafta içerisinde yine burasıyla ilgili toplantılar yapacağız. Buradaki tek amacımız kentimizin menfaati” dedi.(Haber Merkezi)
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