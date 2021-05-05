Çim üzerinde ders...

Hitit Üniversitesi’nin kurumsal sosyal medya hesabından da öğrencilerin çimler üzerinde ders çalışması görüntüleri paylaşıldı. HİTÜ hesabından yapılan paylaşımda; “Güneş yüzünü gösterdi.. Hitit’e bahar geliyor artık… Yüzü olan güneşLale. Çimlerde ders çalışmak ve keyifli sohbet gibisi yok… Kitaplar” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

