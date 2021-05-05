Çim üzerinde ders...
Hitit Üniversitesi öğrencileri bahar aylarının gelmesi ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı derslerini kampüsün yemyeşil çimleri üzerinde yapmaya başladılar.
Güncel 05.05.2021, 21:36
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Hitit Üniversitesi’nin kurumsal sosyal medya hesabından da öğrencilerin çimler üzerinde ders çalışması görüntüleri paylaşıldı. HİTÜ hesabından yapılan paylaşımda; “Güneş yüzünü gösterdi.. Hitit’e bahar geliyor artık… Yüzü olan güneşLale. Çimlerde ders çalışmak ve keyifli sohbet gibisi yok… Kitaplar” görüşüne yer verildi.
(Haber Merkezi)
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