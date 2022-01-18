Çilingirler, Sobacı ve Tenekeciler Odası’nda “Hasan İlhan” dönemi

Çorum Çilingirler, Sobacı ve Tenekeciler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Mevcut başkan Halil Taşkaldıran’ın aday olmadığı seçimde Hasan İlhan ile Murat Üründü yarıştı.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı kongrede divanın üyeliklerine ise Yunus Türkoğlu, Osman Nuri Türker ve Dursun Kesgin seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken daha sonra ise dilek ve temenniler bölümüne geçildi.



Bu bölümde başkan adayı Hasan İlhan ve Murat Üründü birer konuşma yaptı. İlhan ve Üründü, 22 yıl odaya başkan olarak hizmet eden Halil Taşkaldıran’a teşekkür ederek seçim sonucu ne olursa olsun birlik beraberlik içinde esnafa hizmet edeceklerini dile getirdiler.

Kongrede 22 yıl oda başkanlığı yapan Halil Taşkaldıran’ın konuşmasının ve hediye takdiminin ardından ise seçimlere geçildi. Buna göre 132 oy alan Hasan İlhan Çilingirler, Sobacı ve Tenekeciler Esnaf Odası’nın yeni başkanı oldu. Rakibi Murat Üründü ise 93 oy da kaldı. Buna göre Hasan İlhan başkanlığındaki odanın yeni yönetimi Mustafa Keskin, Enver Bulanık, Mahmut Şimşek, Emrah Güher, Yusuf Çağlan ve Salih Çam’dan; Denetim Kurulu ise Necip Emre Kabasakal, Ertuğrul Bilgi ve Murat Budak’tan oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)

