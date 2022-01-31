Çilingirler Esnaf Odası’nda başkan vekili “Şimşek” oldu

Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası’nda yapılan ilk toplantıda yönetim kurulu içerisinde görev dağılımı yapıldı. Oda Başkanı Hasan İlhan başkanlığında yapılan toplantıda yönetim kurulu üyesi Mahmut Şimşek, oy birliği ile Başkan Vekili görevine getirildi.

Seçimi geride bıraktıklarını belirten Oda Başkanı Hasan İlhan, “Bundan sonra bize oy veren ve vermeyen esnaflarımızın başkanıyız. Seçim döneminde vaat ettiğimiz çalışmalarımız var. Bunları hep birlikte yapacağız. Aramızda görev dağılımı yaptık ama her arkadaşımızın da üzerine düşen görevleri olacak. Bundan sonra esnafımızla olan iletişimimizi koparmadan sürdüreceğiz. Üzerimizde büyük bir sorumluluk, sizlerin de desteğiyle bu yükün altında kalkacağız” dedi.

Odadaki devir teslim işlemlerinin ardından protokol ziyaretleri, meslek örgütleri ziyaretlerini yapacaklarını ve kendilerini ziyaret edenleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını kaydeden Hasan İlhan, bu sürecin kısa sürede tamamlayıp yeniden sahada olacaklarını söyledi.

Toplantı sonunda Başkan Hasan İlhan ve yönetim kurulu üyeleri kendilerini destekleyen, desteklemeyen ayrımı yapmaksızın odalarına kayıtlı esnafa teşekkür ziyareti turuna çıktı. Esnaf turu ziyaretleri sırasında Kösedağ Emlak Sahibi ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe işyerinde ziyaret edildi. Samimi sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan İlhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kızıltepe’ye hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti teşekkür ederek dile getiren Hasan Kızıltepe, başkan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

(Aliye ÖNCEL)

