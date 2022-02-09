Çılgın Sedat’la sıcak sohbet

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, yine İl Başkan Yardımcısı olan Elvan Zorlu’nun Zorlu Oto Dizayn işyerine ziyarette bulundular.

Elvan Zorlu ve oğlu Dinçer Zorlu’nun müşterileri “Çılgın Sedat” olarak bilinen tanınmış sanatçı Sedat Kapurtu’nun da orada bulunması nedeniyle, sıcak ve samimi bir sohbet ortamı oluştu. (Haber Merkezi)

