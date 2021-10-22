Çılgın Sayısal Loto’nun yeni starı "SÜPERSTAR"

Bundan böyle Çılgın Sayısal Loto oynayan oyunseverlerin isterlerse SüperStar’ı da oyuna ekleyerek hem kazanma şanslarını artıracak hem de Süper Star özelliği ile kazandıklarını katlayacaklar.

Çorum’da Hürriyet Parkı arkasında yıllardır Milli Piyango bayiliği ile şans oyunları bayiliği yapan Ülker & Rıfat Umur çifti Sisal Şans’ın Çılgın Sayısal Loto’ya eklediği yeni özelliği duyurdu.

İlk çekilişi iki gün önce gerçekleşen SüperStar özelliği ile Sayısal Loto çekilişinin sonucunun belirlenmesi için 90 numara içerisinden çekilen 6 numaranın ardından ayrı bir küre içerisinde yer alan 90 numara içerisinden bir de SüperStar numarası çekileceğini belirten Rıfat Umur, burada belirlenecek Süper Star numarasının bilinmesi halinde ödüllerin katlanacağını vurguladı.

Çılgın Sayısal Loto için ödenen 3 TL ücretin, SüperStar seçeneğini işaretlenmesi ile birlikte 4.5 TL’ye çıkacağını söyleyen Umur; “Oyunseverler Çılgın Sayısal Loto’da 6 bildiklerinde ve artı olarak SüperStar’ı da bildiklerinde kazanılan ikramiyeye ek olarak 5 milyon TL daha kazanacak. 5 + 1 + SüperStar’ı bildiklerinde ek olarak kazandıkları ikramiye 2.5 milyon TL olacak. 5 + SüperStar’ı bildiklerinde 5 bilen ikramiyesinin 10 katı, 4 + SüperStar’ı bildiklerinde 4 bilen ikramiyesinin 50 katı, 3 + SüperStar’ı bildiklerinde 3 bilen ikramiyesinin 100 katı kazanacak. 2 + SüperStar bilen 200, 1 + SüperStar bilen 20, sadece SüperStar’ı bilen ise 10 TL’nin sahibi olacak” diye konuştu.

Sayısal loto çekiliş sonuçlarının çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlandığını da sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

