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Cildi gençleştirmek için yeni teknoloji

Çorum Özel Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Ömer Nasuhi Selvi, yeni bir teknoloji olan Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazı’nın, cildin üst yüzeyine hasar vermeden işlevini cildin altında gerçekleştirebildiğini belirterek, böylelikle cildin üst yüzeyinde çok daha hızlı bir iyileşme olduğunu ve kişilerin sosyal hayatlarına kısa süre içinde dönebildiklerini söyledi.

Cildi gençleştirmek için yeni teknoloji

Çorum Özel Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Ömer Nasuhi Selvi, yeni bir teknoloji olan Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazı’nın, cildin üst yüzeyine hasar vermeden işlevini cildin altında gerçekleştirebildiğini belirterek, böylelikle cildin üst yüzeyinde çok daha hızlı bir iyileşme olduğunu ve kişilerin sosyal hayatlarına kısa süre içinde dönebildiklerini söyledi.

31 Ekim 2019 Perşembe 21:00
Cildi gençleştirmek için yeni teknoloji

FRAKSİYONEL KARBONDİOKSİT LAZERLE TEDAVİ VE ESTETİK BİR ARADA

Çorum Özel Hastanesi Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Nasuhi SELVİ, hastanede kullanılmakta olan ve yeni bir teknoloji olan Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazı hakkında bilgiler verdi.

Uzman Doktor SELVİ; kullanım alanlarının oldukça geniş olduğu ve hastaların tedavilerinde yüksek oranda olumlu sonuç alınan cihaz ile ilgili olarak şunları söyledi:

Cilt gençleştirmede kullanılan Karbondioksit lazerler, tüm cilt yüzeyini etkileyen konvansiyonel Karbondioksit lazerlerin aksine, ciltte mikroskobik kolonlar açarlar. Bu kolonlar çok ince kanallardır. Bu bölgelerdeki esas hedef şudur; yeni kolajen, kan damarları, kreatinositler gibi su içeren yapılar seçici termal hasara uğrarlar. Termal hasar oluşan bölgenin hemen yanındaki hasar görmemiş bölgelerdeki canlı hücreler hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarır. Böylece cilt altında yeni kolajen üretimi başlar. Yeni jenerasyon Fraksiyonel Karbondioksit lazerlerin en büyük özelliği cildin üst yüzeyine hasar vermeden işlevlerini cildin altında gerçekleştirmeleridir. Böylece cildin üst yüzeyinde çok daha hızlı bir iyileşme oluşur ve kişiler sosyal hayatlarına kısa süre içinde dönebilirler.

Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazının kullanım yerleri şu şekildedir;

➢ Yüz, göz kapakları, boyun, dekolte ve el üstündeki kırışıklıkların ve çizgilerin giderilmesi ile genital bölge estetiği,

➢ Yüz, sırt, göğüste oluşan akne izleri(sivilce izleri) skar, yara ve yanık izleri deri çatlakları ameliyat sonrası oluşan yara izi görüntüsünün giderilmesi,

➢ Cildin geniş gözenekli ve kaba görünümünün giderilmesi,

➢ Ciltte meydana gelen güneş lekesi, yaşlılık lekesi, doğum sonrası oluşan lekeler ve yüzeysel pigment bozukluklarının giderilmesi,

➢ Kötü yara iyileşmesi (hipertofik skar) ve yara kabarmalarının (kleoid) azaltılması

➢ Bazı cilt kanserlerinin tedavisi

➢ Piyojenik granülom tedavisi

➢ Rinofima ve otofima tedavisi

➢ Doğumsal veya sonradan oluşan benlerin tedavisi

➢ Göz kapaklarında oluşan kolesterol plaklarının (ksantalezma) tedavisi

➢ El, ayak, genital bölge gibi yerlerde oluşmuş siğil ve kondülomların tedavisinde kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları;

● Tonlama & Yapılandırma

● Cilt Sıkılaştırma &Gerdirme

● Sivilce (Akne) lekeleri ve skarları

● Skar nedbe dokusu tedavisi

● Cilt yenileme

● Kırışıklık tedavisi

● Gözenek tedavisi

● Keratosis pilares

● Aşırı terleme

● Nevüs ve siğil tedavisi

● Yüz ve boyun toparlama

● Stria ve yüzeysel doğum çatlakları

● Leke tedavisi

● Vajinal estetik

● İdrar kaçırma tedavisi

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