Çıkmaz Sokak Tacikistan’da

Abukgasım Lohuti Devlet Dram Tiyatrosu tarafından Tacikce “Bunbast” adı ile sahnelenen ve Tacikistan Kültür Bakanı’nın katılımıyla, geçtiğimiz hafta prömiyeri gerçekleşen “Çıkmaz Sokak”, Cücenoğlu’nun Tacikistan’da sahnelenen 3. oyunu.

5-10 Nisan tarihleri arasında Avrasya Tiyatrolar Birliğinin ilk projesi olan “Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri”nde sahnelenmek üzere Türkiye’ye de gelecek “Çıkmaz Sokak”, 8 Nisan Cuma günü, saat 20.30’da Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Türk izleyicisi ile buluşacak.

(Haber Merkezi)

