Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
123556
ALTIN
296.868
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7356
EURO
6.5867

Cihat Savsar’ın acı günü

Çorum Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihat Savsar annesini kaybetti

Cihat Savsar’ın acı günü

Çorum Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihat Savsar annesini kaybetti

20 Ocak 2020 Pazartesi 20:24
Cihat Savsar’ın acı günü

Çorum’un tanınmış ayakkabıcılarından Nihat Savsar ile Dr. Öğretim Üyesi Cihat Savsar’ın annesi Ahmet ve Mehmet Hanoğlu’nun ablası Emine Yurdun Savsar hayatını kaybetti. Emine Yurdun Savsar’ın cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Alaca Mahmudiye Köyü’nden gelme Murat Yılmaz’ın ablası, İmam Hatip Lisesi emekli Matematik Öğretmeni Salih Yılmaz ile Kınık Köyü’nden merhum Kadir Keleş’ın kızı, Ahmetşahna Köyü’nden merhum Ömer Kayaoğlu’nun eşi, Ali ve Serkan Keleş’in ablası Serpil Kayaoğlu’nun cenaze namazları da Ulucami’de kılındı. Kayaoğlu Çiftlik, Yılmaz ise Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazlarına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Protokol Müdürü Ömer Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Zekeriya Işık, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan başta olmak üzere merhum ve merhumelerin sevenleri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 20.01.2020 20:24
İlgili Haberler
Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama
Türk Telekom'dan internet erişiminde yaşanan problemlere ilişkin açıklama
Çölyak paneli bugün
Çölyak paneli bugün
“Gençliği kurtarmak için sivil toplum ortak hareket etmeli”
“Gençliği kurtarmak için sivil toplum ortak hareket etmeli”
Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu
Ülke genelinde dev uyuşturucu operasyonu
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çorum’da toplandı
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çorum’da toplandı
Evde eğitim gören öğrencilere karneleri verildi
Evde eğitim gören öğrencilere karneleri verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim