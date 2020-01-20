Cihat Savsar’ın acı günü

Çorum’un tanınmış ayakkabıcılarından Nihat Savsar ile Dr. Öğretim Üyesi Cihat Savsar’ın annesi Ahmet ve Mehmet Hanoğlu’nun ablası Emine Yurdun Savsar hayatını kaybetti. Emine Yurdun Savsar’ın cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Alaca Mahmudiye Köyü’nden gelme Murat Yılmaz’ın ablası, İmam Hatip Lisesi emekli Matematik Öğretmeni Salih Yılmaz ile Kınık Köyü’nden merhum Kadir Keleş’ın kızı, Ahmetşahna Köyü’nden merhum Ömer Kayaoğlu’nun eşi, Ali ve Serkan Keleş’in ablası Serpil Kayaoğlu’nun cenaze namazları da Ulucami’de kılındı. Kayaoğlu Çiftlik, Yılmaz ise Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazlarına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Protokol Müdürü Ömer Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Zekeriya Işık, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan başta olmak üzere merhum ve merhumelerin sevenleri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)