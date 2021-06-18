Çiğköftem Çorum’da

Çiğköftem Çorum Şubesi Çöplü Mahallesi Osmancık Caddesi 87/A adresinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cuma Namazı sonrası dualarla yapılan açılışa AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, 19.Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Tosbaa Kitap Kırtasiye İşletmecisi Gökhan Karadeniz ve çok sayıda davetli katıldı.

Çorumlulara farklı bir konsepte hizmet vereceklerini söyleyen İşletme sahibi Fırat Göktepe, çiğköftenin yanı sıra Falafe, Lübnan yemeği, Boşnak böreği, içli köfte, vegan içli köfte, zeytinyağlı yaprak sarması, tahin pekmez, acı ve tatlı biber salçası, domates salçası, biber ve karışık turşu, sufle konserve, Tokat yaprak sarması ve organik şalgam gibi lezzet türlerini Çorumluların hizmetine sunacaklarını vurguladı.

Çorum’a farklı bir lezzet getirdiklerinin altını çizen Göktepe, “Her hafta kampanyalarımız ile hizmet kalitemizi arttırmayı planlıyoruz. Tüm Çorumluları Çiğköftem’e bekliyoruz” dedi.

Daha sonra dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Milletvekili Ceylan ise, Çiğköftem’in Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışın ardından davetlilere işletme hakkında bilgi verilerek ikramda bulunuldu.

(Haber Merkezi)

