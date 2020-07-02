Çığgın ve Akdoğan’dan Çorum ziyareti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın ve CHP önceki dönem Parti Meclis Üyesi Av. Umut Akdoğan, Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.
Güncel 02.07.2020, 20:23
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Çığgın ve Akdoğan, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın ve Merkez İlçe yöneticisi Seher Bayıral ile bir süre sohbet etti.
Çorum İl ve Merkez İlçenin yeni başkan ve yönetimini kutlayan ve başarılar dileyen Çığgın ve Akdoğan, parti binasını gezerek bilgi aldı.
Tahtasız ve Tokgöz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)
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