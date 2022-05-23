Ciğerci Bahri Çorum’da 

Lokantanın açılışı, Cumartesi günü, Tekin Tatar Urfa Gecesi Ekibi’nin “Sıra Gecesi” gösterileri eşliğinde, zengin ikramlar ve çiğköfte ziyafeti ile gerçekleşti.

Açılışa, kent dışından gelen konuklarla, siyasi partilerin ve meslek kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

İşyeri sahibi Muhammed Karakeçili, Şanlıurfa’nın ünlü ciğer lezzetini Çorumlulara sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

(Aliye ÖNCEL)

