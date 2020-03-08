Çiğdem zamanı

Çorum’da Hitit bayramı olarak bilinen Çiğdem Gezmesi geleneğini proje haline getiren emekli öğretmen Hasan Tuluk, “Kültür ve Turizm Bakanlığı “SOKÜM” uzmanlar komisyonunun 27.02.2015 tarihli kararı ile “Somut Olmayan Kültürel Miras ve İl ve Ulusal Envanterine “Çiğdem Aşı” kaydedilmesine vesile oldu.

Hasan Tuluk, “Çiğdem gezmesi” ve “çiğdem aşı”, çocukluğunu Anadolu’nun göbeğinde geçirmiş, bugün yaşı 60’ın üzerindeki uşak için hoş anılarla harmanlanıp hatırlanan, sessiz sedasız yok olup gitmiş pek çok gelenekten birisi olduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)