Çiğdem Karaaslan Çorum’a geliyor

Karaaslan’ın Çorum programı ile ilgili olarak İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkan Yardımcıları İlknur Göktepe, Yılmaz Peker, Başak Gözde Taşkıran, Elvan Börekçi, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan katıldı.

Toplantıda Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan’ın Çorum programı üzerine istişarede bulunuldu. (Haber Merkezi)

