“Çiğdem aşı” Belediye’nin gündeminde
Çorum’un “çiğdem aşı” geleneğinin ulusal kültürel miras listesine alınmasını sağlayan Çorum’un yetiştirdiği uluslararası başarılara sahip metal sanatçısı Hasan Tuluk, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Güncel 16.02.2022, 00:29
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Başkan Aşgın ile Hasan Tuluk’un, Yitik Mirasın İzinde Projesi, Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği üzerine sohbet ettikleri bildirildi. Aşgın, “Şehrimizin yetiştirdiği değerli kültür insanı Hasan Tuluk’un engin fikirlerinden istifade ediyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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