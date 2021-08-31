Çiftlikteki cinayete 2 tutuklama

Olay Mecitözü ilçesinde önceki gün meydana geldi. Murat Özkes, bilinmeyen bir nedenle çiftlikte Ali Ş. tarafından vurularak öldürüldü. Ali Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özkes, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Özkes’in cansız bedeni yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında cinayet şüphelileri olarak Ali Ş. ve Abdullah Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.