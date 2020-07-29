Çiftlik Pınarı Cadde ve Sokakları asfalta kavuştu

Şehri inşa ederken kenar mahallelerden başlayarak mahalle muhtarlarıyla istişare içerisinde olacaklarının sözünü veren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ulukavak Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan Çiftlik Pınarı Cadde ve Sokakların asfalt ihtiyacı olduğu yönünde muhtarımız ve hemşehrilerimizden gelen talepleri değerlendirerek asfalt çalışmasına başlamıştık. Bugün burada, başladığımız bir işi daha bitirmenin ve verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftlik Pınarı 1, 5 ve 32. Sokaklarla beraber Çiftlik Pınarı Caddesinin de bir kısmını kapsayan 650 metre uzunluğunda, ortalama 8 metre genişliğe sahip yolumuza 1800 ton mekanik malzeme ve 1200 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz gibi şehrimizi inşa ederken, güzelleştirirken hizmetlerimizi kenar mahallelerden başlatarak merkeze doğru gidiyoruz." dedi.

Bu şehre hizmet etme noktasında durmadan, yorulmadan, aşkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Aşgın, 2020 yılı içerisinde 100 bin ton asfaltı şehrin cadde ve sokaklarıyla buluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.