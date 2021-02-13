Çiftlik evinde iki kişinin öldürüldüğü cinayette 7 gözaltı

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan İrfan Çelik, Muharrem Kılıç ve Fatih Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İrfan Çelik ve Muharrem Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına aldı. Jandarmada sorguları tamamlanan zanlılar geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.