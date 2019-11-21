“Çiftçiyi toprağında tutmaya çalışıyoruz”

8. Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na bu yıl 500 firmanın katıldığına dikkat çeken Vali Yardımcısı Recep Yüksel, zaman zaman tarımın gerilediğini belirtenler bulunduğunu, bu kişilere yapılan destekler ve fuar alanına katılan firmaların sayısını göstermek gerektiğini söyledi. Çorum’un da ülkenin de tarımsal alanda gelişmesini sürdürdüğünü anlatan Yüksel, “Devletimiz tarım sektöründe her geçen gün yeni teşvikler veriyor. Tarımın her kolunda çiftçiyi üretmeye ve toprakta tutmaya çalışıyoruz. Üretmeden ithalatı azaltamayız” dedi.(Erkan BAYATLI)