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“Çiftçiyi toprağında tutmaya çalışıyoruz”

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, genç kızların köyde ikamet edenlere gelin olmak istemediğini ifade etti. 8. Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, gençlerin artık köylerde ikamet etmek yerine imkanları nedeniyle şehir merkezlerinde ikamet etmeyi tercih ettiklerini belirterek, genç kızların da köylerde ikamet edenlerle evlenmek istemediğini anlattı. Yüksel, gençlerin iftiharla “Toprağıma sahip çıkıyorum” diyeceği günleri görmek istediklerini vurguladı.

“Çiftçiyi toprağında tutmaya çalışıyoruz”

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, genç kızların köyde ikamet edenlere gelin olmak istemediğini ifade etti. 8. Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, gençlerin artık köylerde ikamet etmek yerine imkanları nedeniyle şehir merkezlerinde ikamet etmeyi tercih ettiklerini belirterek, genç kızların da köylerde ikamet edenlerle evlenmek istemediğini anlattı. Yüksel, gençlerin iftiharla “Toprağıma sahip çıkıyorum” diyeceği günleri görmek istediklerini vurguladı.

21 Kasım 2019 Perşembe 19:30
“Çiftçiyi toprağında tutmaya çalışıyoruz”

8. Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na bu yıl 500 firmanın katıldığına dikkat çeken Vali Yardımcısı Recep Yüksel, zaman zaman tarımın gerilediğini belirtenler bulunduğunu, bu kişilere yapılan destekler ve fuar alanına katılan firmaların sayısını göstermek gerektiğini söyledi. Çorum’un da ülkenin de tarımsal alanda gelişmesini sürdürdüğünü anlatan Yüksel, “Devletimiz tarım sektöründe her geçen gün yeni teşvikler veriyor. Tarımın her kolunda çiftçiyi üretmeye ve toprakta tutmaya çalışıyoruz. Üretmeden ithalatı azaltamayız” dedi.(Erkan BAYATLI)

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