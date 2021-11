Çiftçiye ödenecek tarımsal destek rakamları açıklandı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 11 Kasım 2021 tarih ve 31656 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlanan karara göre Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, 'Diğer Ürünler' kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacağı gözlendi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 2021 yılı destek ödemelerine ilişkin rakamların Cumhurbaşkanı onayı ile yürürlüğe girdiğini, buna göre ÇKS'ye dâhil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında; dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 TL mazot ve 20 TLgübre olmak üzere toplam 42 TL ödeme yapılacağını söyledi.

Konu ile ilgili ayrıntılı bir açıklamada bulunan Sarı şu görüşlere yer verdi: “Çeltik, kütlü pamuk içinse 68 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere 76 TL, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere toplam 32 TL, kanola, aspir için 20 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere 28 TL ödenecek. Endüstri bitkilerinden patates ve soya için 30 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere 38 TL, yağlık ayçiçeği için 29 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere 37 TL, dane mısır için 27 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere 35 TL ödenecektir.

Kuru soğan, yem bitkileri için 19 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere 27 TL, yaş çay, fındık için 18 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere 26 TL ödenecektir. Zeytin ve diğer ürünler için 17 TL mazot ve 8 TL gübre olmak üzere 25 TL destek verilecek olup Nadas için de dekar başına 8 TL mazot desteği sağlanacaktır. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 TL destek verilecektir. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 TL destek ödemesi yapılacak.

- Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 TL destek verilecektir.

- İyi Tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 TL arasında değişecek olup küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 TL ödenecektir.

- Katı organik- organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

“HAVZALARDA YETİŞEN ÜRÜNLERE DESTEK VAR”

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi. Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacaktır.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave % 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.

Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacaktır.

“YAPAY ÇAYIR MERA İÇİN DEKARA 150 LİRALIK DESTEK SAĞLANACAK”

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS'ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacaktır. Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına olmak üzere, korunga için 90 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60 lira, silajlık ekilişler (sulu) için 100 lira, yapay çayır mera için 150 lira, çok yıllık yem bitkilerinde sulu olanlar için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira olacaktır.

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave % 50 destek verilecektir. Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı örtü altı ünitelerinde, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira ödenecektir.

ETÇİ VE KOMBİNE IRKI BUZAĞILAR İÇİN 600 TL

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 370 lira destek sağlanacaktır. Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağıları için 600 lira destek verilecektir. Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılacaktır.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 lira destek ödenecektir. Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75'i, 101-500 baş için % 50'si ödenecektir.

ÇOBAN İSTİHDAMINA 6 BİN LİRALIK DESTEK

Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 lira destek ödenecektir.

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 liraya kadar destek verilecektir. En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dâhil) alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40'ı kadar destekleme ödemesi yapılacaktır.

Hastalıklardan ari işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 lira ödeme gerçekleştirilecektir. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacaktır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'na sahip işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave 100 lira destek verilecektir.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına dönem ve birim fiyat üzerinden 250 lirayı geçmeyecek şekilde destek ödenecek. Bu kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda, besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihini Kırmızı Et Kayıt Sistemi'ne kayıt ettirilme şartı aranacaktır.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecektir. Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödemesi yapılacaktır.

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 125 lira destek ödenecektir.

Islah programına dâhil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ile Bakanlık HBS'sine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç- tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına destek ödemesi yapılacaktır.

Bu yıl doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda, kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 lira, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için kilogram başına 30 lira ödeme yapılacaktır.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 1,5 lira, küçükbaş hayvan başına ise 1 lira destek ödemesi yapılacaktır.

Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği dekar başına 70 ila 500 lira arasında olacaktır.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması amacıyla hayvan başına 600 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 90 lira, sığır pedigrili korumaya 800 lira, arı korumaya kovan başına 45 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 115 lira, ıslah programındaki koyun, keçi ve yavrularına halk elinde ıslah elit sürüde hayvan başına 80 lira, taban sürüde 40 lira, halk elinde manda ıslahı (anaç manda), boğa ve yıl içinde doğuran anaç mandaya hayvan başına 960 lira, yıl içinde doğurmayan anaç mandaya hayvan başına 600 lira, damızlığa ayrılan mandaya (düve/tosun) hayvan başına 225 lira, damızlık erkek materyale (koç- teke) hayvan başına 225 lira destekleme yapılacaktır.

Yeni zararlı organizmaların bulaşmasını engellemek, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılması ile yayılmasını önlemek amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli karantina tedbirleri kapsamında fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere kilogram başına 26,5 lira, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere kilogram başına 6 lira bitki karantinası tazminatı destekleme ödemesi verilecektir.

SERTİFİKALI PATATES TOHUMU KULLANANA 100 LİRA DESTEK

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir için 5 lira, kanola için 20 lira, susam için 4 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 16 lira, kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 lira, nohut için 20 lira, patates için 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya için 22 lira, yer fıstığı için 17 lira ödeme gerçekleştirilecek. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için dekara 24 lira olacaktır.

Sertifikalı fide/ fidan kullanım desteği Antep fıstığı, ceviz, badem, mavi yemiş ve aronya için 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, diğer meyve türleri ve asma (nar ve muz hariç) 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi için de dekar başına 400 lira olacaktır.

Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla orijinal/temel ve üstü tohumluklara da türüne göre kilogram başına 0,1- 5 lira yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılacaktır. Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira aşısız fidan başına ise 0,25 lira destek sunulacaktır. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi'nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve geçen yıl kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecektir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla 5 tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 46 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde yapılacaktır. Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla Bakanlıkça uygun görülen Ar-Ge projelerine destekleme ödemesi yapılacaktır.

Öte yandan, Kararda Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenecek ürün listeleri de yer almış olup söz konusu karar 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

