Çiftçiye gübre desteği katlandı

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu. Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi. 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de iki katına çıkarıldı.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi. Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu. Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükselmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı gübre desteklerinin yüzde 100 artırılmasına ilişkin kararın, 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındığını belirterek, “Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı” ifadesini kullandı.

Pakdemirli, destek artış kararının 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındığını belirterek şunları kaydetti: “Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun”

(AA)

