“Çiftçiye destek sürecek”

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ceylan, tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakâr çiftçilerin üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahip olduğunu hatırlattı.

“İlimizde tarıma, hayvancılığa kısacası çiftçiye yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir” diyen Milletvekili Ceylan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, tüm çiftçilerin gününü kutladı.

Milletvekili Ceylan, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından 1984 yılından beri 14 Mayıs’ın “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlandığını, çiftçilerin ülkemizin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan türlü nimetin üretiminde alın teri dökerek, yoğun emek sarf eden kesimlerin başında geldiğini de söyledi.

Çorum’un sanayinin yanısıra ülkenin önemli tarım kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, açıklamasında AK Parti’nin 19 yıldır sürekli çiftçinin, üreticinin yanında yer aldığını, tarımsal desteklerin artırarak devam ettiğini, tarım ve hayvancılık konusunda birçok projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Bu projelerden konusunda devletin sağladığı katkılardan Çorumlu çiftçilerin de yararlanmasını çalıştıklarını ifade eden Ceylan, tarım alanında verilen desteklerle birlikte çiftçinin hem ürün çeşit ve verimini artırdığını, hem de gelirini yükselttiğini dile getirdi.

Milletvekili Ceylan, “AK Parti olarak her zaman çiftçinin destekçisi olmaya devam edecektir. Ülkemiz çiftçisinin refah düzeyinin daha da artırılması için parti olarak göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

