Çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtılacak
Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilimizde bazı çiftçilere ayçiçeği tohumluğu dağıtılacak.
Güncel 24.02.2022, 19:50
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Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak çiftçilere dağıtılacak tohumlukları teslim aldıklarını bildirdi.
Orhan Sarı paylaşımında: “Afetten zarar gören çiftçilerimize dağıtacağımız ayçiçeği tohumluklarımızı teslim aldık. Sıra dağıtımda. İlimizde 70 bin dekara bu tohumlukların ekimi yapılacak. Üreticilerimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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