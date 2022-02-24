Çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak çiftçilere dağıtılacak tohumlukları teslim aldıklarını bildirdi.

Orhan Sarı paylaşımında: “Afetten zarar gören çiftçilerimize dağıtacağımız ayçiçeği tohumluklarımızı teslim aldık. Sıra dağıtımda. İlimizde 70 bin dekara bu tohumlukların ekimi yapılacak. Üreticilerimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

