Çiftçiye alet ekipman desteği

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde 534 adet kırsal altyapı yatırım projesi ile 5 adet tarıma dayalı ekonomik yatırım projeleri olmak üzere 539 projenin destekleme kapsamına alındığını belirtti.

Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 539 projenin toplam hibe tutarının 14 milyon 754 bin 838,59 TL olduğunu belirten Sarı, başvuruların en geç 10 gün içinde, ekonomik yatırımlar başvurularında en geç 30 gün içinde hibe başvuru ve hibe sözleşme evraklarını il proje yürütme birimine teslim etmek zorunda olduklarını söyledi. (Haber Merkezi)