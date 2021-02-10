“Çiftçinin telefonuna değil, taleplerine bakın”

Çiftçinin borçları nedeniyle üretemez hale geldiğini ifade eden Turan, “Çiftçinin cebindeki telefonu örneği, AKP yöneticilerinin ne sorulursa sorulsun, ne söylenirse söylensin çarpıtma, eğip bükme ve gerçekleri gizleme anlayışının son örneğidir” dedi. Turan, ‘Çiftçi bugün interneti olan iyi marka akıllı telefonu kullanıyorsa’ demeye getiriyor. Tıpkı Malatya’da ‘evimize ekmek götüremiyoruz’ diyen vatandaşa, ‘Bana abartılı geldi, al bir keyif çayı iç’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi cevap veriyor” dedi.

2004’te çiftçilerin bankalara olan borcunun 5.1 milyar TL iken, 2020 yılında çiftçilerin bankalara olan borcu 128.7 milyar TL’ye çıktığını söyleyen Turan, “Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan 12 milyar TL ve özel sektör borçları eklenince çiftçi borçları toplamı 180 milyar TL’yi buluyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin takibini başlattığı kredilere ek olarak, banka takibindeki kredi toplamı 5 milyar TL’dir. Sadece Amasya’nın bir köyünden Tarım Kredi Kooperatiflerindeki 500 dosyadan 100’ü aşkın kişi borcunu hiç ödeyemez durumda. Telefonunu borçla alan çiftçi tarımsal üretimi de borçla yapmaktadır” dedi.

Turan şu ifadeleri kullandı:

“Üretici cebindeki telefondan her gün karkas et fiyatını takip ederken yeme gelen zamla maliyetin kaça çıktığını hesaplayan besiciler karşılayamadıkları maliyetler nedeniyle hayvanını kesime götürüyorlar. Mahir Ünal ‘Tarım bakanımızla görüştüm, besiciler artık hayvanını dijital ortamda kesecek ve satacak’ diye ‘müjde’ veriyor. Hammadde fiyatlarındaki artışı bahane eden gübre şirketleri fiyatları artırıyor. Dolar 8.5 TL’yken, tonu 2 bin 500 TL olan gübrenin, doların 7.3 TL’ye indiğinde bile fiyatı artarak 3 bin TL’ye kadar çıktı. Köylü fiyat artışına yetişemediği için ya gübre atmayacak ya da gübreyi kısacak. Bu durumda azalan üretim nedeniyle hem gıda fiyatları hemde ithalat artacak. Çiftçi mahvolduk diyerek artan girdi maliyetlerine yetişemediğini söylüyor. Verilen tarım desteklemeleri ise yetersiz kalıyor. Depoya giren mazotun yarısı bizden dediler. Dekara 8-10 litre mazot harcadığımız buğday için 19 TL yani 2.8 litre mazot parasını destek diye verdiler. Çiftçinin gübre fiyatlarına müdahale edilmesi ve gübre başta olmak üzere tarım desteklerinin artırılması, köylünün kullandığı mazottan ÖTV’nin kaldırılması talepleri Mahir Ünal ve partisi AKP’nin tarım bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından duyulmamaktadır.” (Haber Merkezi)