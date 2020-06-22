“Çiftçinin emeği heba edilmesin”

Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebildiğini ve bu kayıplar nedeniyle ulusal ekonominin zarar gördüğünü kaydeden Sarı, bu amaçla biçerdöver kontrol ekipleri oluşturulduğunu bildirdi.

Hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin yapılacağını söyleyen Sarı, “Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için köy muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları, ilgili uygulama talimatı ile belediye başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen Valilik tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde 2'nin üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir” dedi.

Dane ve sap kaybının milli bir kayıp olduğunu belirten Sarı, “Biçerdöver operatörleri dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Her sene olduğu gibi bu yılda hasat süresince sahada olacağız. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi. İlimiz merkezde çiftçilerimiz dane-sap kayıpları ile ilgili şikâyetlerini 0364 213 83 26 dahili 1031 hattından biçerdöver il koordinatörümüze iletebilirler. Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir. Hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı geçmesini dileriz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)