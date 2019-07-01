Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99736
ALTIN
251.468
DOLAR
5.6605
STERLİN
7.1443
EURO
6.3940

“Çiftçinin elektrik faturası sorunu için girişimler sürüyor”

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı, çeltik tarımı ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilen önerge doğrultusunda hazırlanan raporu Meclis üyelerine sundu.

“Çiftçinin elektrik faturası sorunu için girişimler sürüyor”

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı, çeltik tarımı ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilen önerge doğrultusunda hazırlanan raporu Meclis üyelerine sundu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:40
“Çiftçinin elektrik faturası sorunu için girişimler sürüyor”

Yapılan9 inceleme sonucunda çeltik arazilerinin sulanması nedeniyle elektrik ücretleri ile ilgili sorunlar bulunduğunu belirten Nalçacı YEDAŞ’tan yapılan açıklamada; Faturaların EPDTK-Elektrik piyasası denetleme kurumu gereği aylık olarak yapılması gerektiği, satılan elektriğin parasının peşin ödendiği buna karşılık tahsilatın 50-60 gün arasında olduğu bu nedenle daha fazla vade yapılamadığı, sezon sonunda okunmasının ödemesi yapılmaması durumunda kesilse dahi bir sonraki sezona kadar tahsilatın yapılamadığı bilgisinin alındığının belirtildiğini açıkladı.

Bu konuda Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın üst düzeyde girişimlerde bulunduğu bilgisinin alındığını ifade eden Kaya, kar marjının düşük olmasının uzun dönem vade imkanı tanımadığını kaydetti.(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
15 Temmuz’a özel Esat Kabaklı konseri
15 Temmuz’a özel Esat Kabaklı konseri
“Dikiz aynasında harcayacak vaktimiz yok”
“Dikiz aynasında harcayacak vaktimiz yok”
“Çorum’a küresel bir barış ödülü kazandıralım”
“Çorum’a küresel bir barış ödülü kazandıralım”
“Fuar bölgeye hitap edecek”
“Fuar bölgeye hitap edecek”
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Mantardan 5 kişi zehirlendi
Mantardan 5 kişi zehirlendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim