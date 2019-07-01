“Çiftçinin elektrik faturası sorunu için girişimler sürüyor”

Yapılan9 inceleme sonucunda çeltik arazilerinin sulanması nedeniyle elektrik ücretleri ile ilgili sorunlar bulunduğunu belirten Nalçacı YEDAŞ’tan yapılan açıklamada; Faturaların EPDTK-Elektrik piyasası denetleme kurumu gereği aylık olarak yapılması gerektiği, satılan elektriğin parasının peşin ödendiği buna karşılık tahsilatın 50-60 gün arasında olduğu bu nedenle daha fazla vade yapılamadığı, sezon sonunda okunmasının ödemesi yapılmaması durumunda kesilse dahi bir sonraki sezona kadar tahsilatın yapılamadığı bilgisinin alındığının belirtildiğini açıkladı.

Bu konuda Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın üst düzeyde girişimlerde bulunduğu bilgisinin alındığını ifade eden Kaya, kar marjının düşük olmasının uzun dönem vade imkanı tanımadığını kaydetti.(Erkan BAYATLI)