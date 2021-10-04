“Çiftçimiz destek istiyor”
DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Tarım ve Orman Bakanının, “Çiftçimizin zarar ettiği bir ürün yok, toplumda kayırılan bir kesim varsa çiftçilerdir” ifadelerini “Çiftçimiz kayırılmak değil hak ettiği destekleri bekliyor” sözleriyle eleştirdi. Tarım sektöründe atacakları adımları hatırlatan Vargeloğlu, Bakan ve Ak Parti Çorum teşkilat yöneticilerine 14 soru yöneltti.
DEVA Partisi’nin Tarım Eylem Planını hatırlatan Vargeloğlu şunları söyledi:
“Tarım desteklerini, yani çiftçinin üreteceği ürüne verileceğimiz destekleri önceden bilmesi ve gelir istikrarı için üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödeyeceğiz. Çiftçimizin kullandığı mazot ÖTV’sini çiftçimize geri vereceğiz. Çiftçimize kullandığı gübrenin yüzde 50’sini destek olarak vereceğiz. Yem bitkilerinin kullanımına yüzde 50’ye kadar destek vereceğiz. Tarımsal kredilerin geri ödeme zamanını ve taksitlerini hasat dönemine göre belirleyeceğiz. Çiftçilerimizin kredi borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak yapılandıracağız. Çiftçimizin traktörüne, toprağına haciz gelmeyecek. Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası olacak. İktidarımızın ilk 5 yılında sulama yatırımlarını bitirecek, toprağı su ile buluşturacak ve kuraklığı kader olmaktan çıkaracağız.” (Haber Merkezi)
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