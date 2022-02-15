İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yüzde 80'e varan oranlarda ürün kaybı yaşayan köyleri ziyaret ederek tespitler yaptığını anlatan Sayan, “Gerçekten kuraklıktan çok mağdur olduk. Çiftçilerimize Allah sabır versin, zor günler geçirdik. Tespitlerin sonunda kuraklıktan etkilenen çiftçilere geçen ay 82 milyon lira civarında destek ödemesi yapıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Bu yıl yağan karın çiftçiyi umutlandırdığını belirten Sayan, “Çiftçimiz bu yıl yağan kardan dolayı çok mutlu oldu. Çiftçimizin beklentisinin üstünde kar yağdığını söyleyebiliriz. Çiftçinin bu sezon gübresiz ekimi, bütün beklentileri kar yağışına bağlı. Bu kardan sonra da inşallah nisan yağmurlarımız da düzgün gider ve bereketli bir yıl yaşar çiftçimiz” diye konuştu.

Sayan, verimli bir yıl beklediklerine işaret ederek, “Yağışlar inşallah toprağı doyurmuş olur. Bereketli bir yıl bekliyoruz inşallah. Bu seneki çiftçimizin hayalleri gerçekleşir gibi oldu. Bu sene müthiş kar yağdı, Allah bin bereket versin. 'Nisan yağar, Mayıs övünür' demiş eskilerimiz. İnşallah Mart ve Nisan aylarımızda şartlar uygun giderse bereketli bir yıl yaşayacak çiftçilerimiz. Bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çorum'daki kaynak sularının Kösedağ'a yağan kardan beslendiğine dikkati çeken Sayan, burada kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını, kente yaklaşık 15 yıldır bu şiddette kar yağmadığını vurguladı. (AA)

